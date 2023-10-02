СБУ викрила рецидивіста, який допомагав встановлювати мінні поля під час окупації Харківщини, фото: СБУ

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На Харківщині СБУ затримала поплічника ворога, який пішов на добровільну співпрацю з агресором під час тимчасової окупації Харківщини. Колаборантом виявився проросійськи налаштований 29-річний мешканець одного із селищ Богодухівського району, який раніше був засуджений за тяжкі злочини.

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Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомляють прес-служби СБУ та Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, під час окупації російськими військовими села Макарове Золочівської ОТГ Богодухівського району зловмисник активно добровільно допомагав ворогу:

передавав окупантам відомості про проукраїнськи налаштованих місцевих мешканців, зокрема учасників АТО/ООС, військових ЗСУ, співробітників правоохоронних органів, учасників руху опору в регіоні. Після цього рашисти викрадали людей та відвозили їх до російських катівень;

щоб російські військові почували себе більш комфортно на захопленій території, збирав і передавав їм продукти харчування і одяг, облаштовуючи побут;

маючи підтримку окупантів, залякував мешканців села, обкрадав і грабував їх. Викрадене надалі також передавав російським загарбникам;

допомагав окупантам облаштовувати мінні загородження, надаючи їм детальну інформацію про місцевість. Серед замінованих ділянок були місцеві дороги та проїзні частини, якими користувались мирні жителі.

Після звільнення району колаборант намагався «залягти на дно», проте співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Зловмиснику повідомлено про підозру за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111−2 Кримінального кодексу). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.