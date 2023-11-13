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Група окупантів на автомобілі насолоджувалася підбадьорливою музикою, котра обіцяла, що вони «повернуться живими і цілими», коли помітила в небі український дрон «з ракетою».
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Спроба загарбників утекти виявилася для них невдалою. Це показано на відеозаписах інциденту, котрі з’явилися у соцмережах. Одне з відео показує, що відбувалося всередині ворожої автівки, інше зняте камерою дрона, котрий переслідує рашистів.
Поки орки намагалися втекти, пісня в авто підбадьорювала їх, що все буде добре і вони повернуться додому. Не вийшло, — вказано в описі відео.
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