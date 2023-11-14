Оборона Херсона получила существенное подкрепление, заявил Зеленский. Фото:

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Оборонні можливості Херсона зміцнено після відповідного рішення засідання Ставки верховного головнокомандувача.

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В обласному центрі посилено контрбатарейні можливості, протиповітряну оборону, радіоелектронну боротьбу тощо. Про це стало відомо під час проведення щоденного селектора за участю президента. Зеленський заслухав інформацію про стан на фронтах, постачання боєприпасів та озброєння, а також звіти розвідки та спецслужб. Про це глава держави написав у Telegram.

За словами президента, російські загарбники продовжують завдавати ударів по Херсону, обстрілюючи цивільні об'єкти. Ворог гатить по центру міста без жодної військової необхідності.

Рішенням минулої Ставки ми суттєво підкріпили тамтешні оборонні спроможності в розвідці, контрбатарейній, радіоелектронній боротьбі та ППО, — зазначив Зеленський та додав, що влада спостерігає за реалізацією такого посилення по Херсону.

Президент також повідомив, що на тлі частих повітряних атак росіян із застосуванням дронів-камікадзе українські фахівці аналізують зміни тактики ворога, а військові коригують роботу систем ППО.

Глав держави додав, що військові доповіли про збільшення кількості ворожих штурмів в районах Авдіївки, Куп’янська та Донецького напрямку. Зеленський подякував захисникам, які тримають позиції та не припиняють наступальні операції.

Нагадаємо, 7 листопада президент Володимир Зеленський ввів до складу Ставки верховного головнокомандувача нового командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України Сергія Лупанчука.