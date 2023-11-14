В ГБР предположили, кто мог быть мишенью россиян при ударе по 128-й бригаде ВСУ на Запорожье

https://racurs.ua/n189347-v-gbr-predpolojili-kto-mog-byt-mishenu-rossiyan-pri-udare-po-128-y-brigade-vsu-na-zaporoje.html

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Мішенню росіян, які 3 листопада запустили ракету по 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ в селищі Зарічне Запорізької області, міг бути й командир бригади, який не встиг на шикування.

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Про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян в ефірі телемарафону.