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У ДБР припустили, хто міг бути мішенню росіян під час удару по 128-й бригаді ЗСУ на Запоріжжі
У ДБР припустили, хто міг бути мішенню росіян під час удару по 128-й бригаді ЗСУ на Запоріжжіhttps://racurs.ua/ua/n189347-u-dbr-prypustyly-hto-mig-buty-mishennu-rosiyan-pid-chas-udaru-po-128-y-brygadi-zsu-na-zaporijji.htmlРакурс
Мішенню росіян, які 3 листопада запустили ракету по 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ в селищі Зарічне Запорізької області, міг бути й командир бригади, який не встиг на шикування.
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Про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян в ефірі телемарафону.
«Новинарня» пише, що, відповідаючи на запитання ведучих щодо ходу розслідування в ДБР справи за фактом загибелі військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, вона зауважила, що слідчі припускають таку версію.
Слідчі працюють в цілодобовому режимі аби з’ясувати усі обставини та встановити правдиві факти, що призвели до трагедії. 3 нових деталей можу повідомити, що на сьогодні у слідства є припущення, що ймовірною мішенню в тому числі мав стати і комбриг, який не встиг на шикування за випадковим збігом обставин, — сказала Сап’ян.
Міноборони проводиться внутрішнє службове розслідування, яке вивчає деталі організації масштабного заходу поблизу лінії фронту. За її словами, службове розслідування доповнить матеріали провадження, яке розслідує ДБР. Воно було розпочато за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до служби).
Міністр оборони Рустем Умєров 14 листопада розповів про результати перевірки обставин ракетного удару по шикуванню підрозділів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ в селищі Зарічне Запорізької області.
За його словами, бійців справді зібрали у дворі будинку, щоб нагородити. Було проігноровано всі правила маскування. Поруч припаркували більш як 10 авто.
У цей час у небі був російський безпілотник-розвідник. Його зафіксували. Повітряну тривогу оголосили по всій області. Військових попередили про сектор, в якому працює ворожий БПЛА. Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал «ракетна небезпека». На місці нагородження жодних централізованих безпекових заходів вжито не було.
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