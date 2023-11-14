У ДБР припустили, хто міг бути мішенню росіян під час удару по 128-й бригаді ЗСУ на Запоріжжі

https://racurs.ua/ua/n189347-u-dbr-prypustyly-hto-mig-buty-mishennu-rosiyan-pid-chas-udaru-po-128-y-brygadi-zsu-na-zaporijji.html

Ракурс

Мішенню росіян, які 3 листопада запустили ракету по 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ в селищі Зарічне Запорізької області, міг бути й командир бригади, який не встиг на шикування.

.

Про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян в ефірі телемарафону.