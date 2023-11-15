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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Ликвидацию российской пехоты дронами на Бахмутском направлении показали ВСУ (ВИДЕО)

15 ноя 2023, 15:24
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Командування Сухопутних військ ЗСУ у своєму Telegram-каналі сьогодні, 15 листопада, опублікувала відео знищення групи російських окупантів на Бахмутському напрямку дронами 5-ї штурмової бригади.


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На відео показано, як на виявлену групу російської піхоти відбувається скидання з дронів вибухових пристроїв. Намагання окупантів врятуватися в місцевому рельєфі були безуспішними.

Коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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