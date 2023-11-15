Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n189370-likvidaciu-rosiyskoyi-pihoty-dronamy-na-bahmutskomu-napryamku-pokazaly-zsu-video.html

Ракурс

Командування Сухопутних військ ЗСУ у своєму Telegram-каналі сьогодні, 15 листопада, опублікувала відео знищення групи російських окупантів на Бахмутському напрямку дронами 5-ї штурмової бригади.

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На відео показано, як на виявлену групу російської піхоти відбувається скидання з дронів вибухових пристроїв. Намагання окупантів врятуватися в місцевому рельєфі були безуспішними.

Коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.