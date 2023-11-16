Россияне ночью нанесли ракетный удар по Чугуеву

Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты в ночь на 16 ноября нанесли очередной ракетный удар по Украине, фото: «АрмияInform»
Россияне ночью нанесли ракетный удар по Чугуевуhttps://racurs.ua/n189391-rossiyane-nochu-nanesli-raketnyy-udar-po-chuguevu.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 листопада, близько опівночі завдали удару, попередньо ракетами С-300, по місту Чугуєву Харківської області.
.
В результаті пошкоджені заклад освіти і будинок. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Попередньо, без постраждалих, — наголосив Синєгубов.
Чиновник зазначив, що протягом доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області. Зокрема:
- у селищі Дворічна Куп’янського району отримав поранення та був госпіталізований 74-річний чоловік;
- у селі Кругляківка Куп’янського району пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа.
Крім того, під ударами окупантів перебували Козача Лопань та Ветеринарне Харківського району, Стариця та Бударки Чугуївського району, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане Куп’янського району та інші населені пункти, — зазначив Синєгубов.
Читайте также
Как оформить наследство. Энциклопедия от нотариуса Виктории Деревянко
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...