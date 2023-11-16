Россияне ночью нанесли ракетный удар по Чугуеву

Рашисты в ночь на 16 ноября нанесли очередной ракетный удар по Украине, фото: «АрмияInform»

https://racurs.ua/n189391-rossiyane-nochu-nanesli-raketnyy-udar-po-chuguevu.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 листопада, близько опівночі завдали удару, попередньо ракетами С-300, по місту Чугуєву Харківської області.

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В результаті пошкоджені заклад освіти і будинок. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Попередньо, без постраждалих, — наголосив Синєгубов.

Чиновник зазначив, що протягом доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області. Зокрема:

у селищі Дворічна Куп’янського району отримав поранення та був госпіталізований 74-річний чоловік;

у селі Кругляківка Куп’янського району пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа.