Росіяни вночі завдали ракетного удару по Чугуєву

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Рашисти в ніч на 16 листопада завдали чергового ракетного удару по Україні, фото: «АрміяInform»
Росіяни вночі завдали ракетного удару по Чугуєвуhttps://racurs.ua/ua/n189391-rosiyany-vnochi-zavdaly-raketnogo-udaru-po-chuguievu.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 листопада, близько опівночі завдали удару, попередньо ракетами С-300, по місту Чугуєву Харківської області.
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В результаті пошкоджені заклад освіти і будинок. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Попередньо, без постраждалих, — наголосив Синєгубов.
Чиновник зазначив, що протягом доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області. Зокрема:
- у селищі Дворічна Куп’янського району отримав поранення та був госпіталізований 74-річний чоловік;
- у селі Кругляківка Куп’янського району пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа.
Крім того, під ударами окупантів перебували Козача Лопань та Ветеринарне Харківського району, Стариця та Бударки Чугуївського району, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане Куп’янського району та інші населені пункти, — зазначив Синєгубов.
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