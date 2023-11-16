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Силы ПВО уничтожают вражеский беспилотник, скриншот видео
В Воздушных силах показали, как сбивали российские «шахеды» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n189399-v-vozdushnyh-silah-pokazali-kak-sbivali-rossiyskie-shahedy-video.htmlРакурс
Рашисти 16 листопада випустили по Україні 18 дронів-камікадзе типу «Шахед». 16 з них були знищені силами ППО України.
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Командувач Повітряних сил Микола Олещук у своєму Telegram-каналі опублікував відео, котре показує, як відбулося знищення ворожих безпілотників.
На відео — знищення «шахедів» підрозділами повітряних командувань «Південь» та «Захід», — зазначив він в описі відео.
Нагадаємо, сьогоднішню повітряну атаку «шахедами» російські загарбники здійснили у нетиповий час.
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