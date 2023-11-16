Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Силы ПВО уничтожают вражеский беспилотник, скриншот видео

В Воздушных силах показали, как сбивали российские «шахеды» (ВИДЕО)

16 ноя 2023, 13:58
999

Рашисти 16 листопада випустили по Україні 18 дронів-камікадзе типу «Шахед». 16 з них були знищені силами ППО України.


.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук у своєму Telegram-каналі опублікував відео, котре показує, як відбулося знищення ворожих безпілотників.

На відео — знищення «шахедів» підрозділами повітряних командувань «Південь» та «Захід», — зазначив він в описі відео.

Нагадаємо, сьогоднішню повітряну атаку «шахедами» російські загарбники здійснили у нетиповий час.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров