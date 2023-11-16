Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео

https://racurs.ua/n189401-djavelin-i-protivotankovaya-mina-unichtojili-gruppu-bronetehniki-rashistov-video.html

Ракурс

Командування Сухопутних військ ЗСУ у своєму Telegram-каналі сьогодні, 16 листопада, опублікувало відео, котре показує невдалу спробу наступу рашистів, в якій були задіяні танк та дві БМП.

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Ворожа бронетехніка була знищена бійцями 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Сумна історія ворожого танка, двох БМП та їх екіпажів, — вказано в описі відео.

На відео показано, як пострілами з ПТРК «Джавелін» знищуються танк та одна з БПМ. Інша БМП, намагаючись зрізати відстань, наїжджає на протитанкову міну.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.