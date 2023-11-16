Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео

«Джавелин» и противотанковая мина уничтожили группу бронетехники рашистов (ВИДЕО)

16 ноя 2023, 14:58
999

Командування Сухопутних військ ЗСУ у своєму Telegram-каналі сьогодні, 16 листопада, опублікувало відео, котре показує невдалу спробу наступу рашистів, в якій були задіяні танк та дві БМП.


.

Ворожа бронетехніка була знищена бійцями 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Сумна історія ворожого танка, двох БМП та їх екіпажів, — вказано в описі відео.

На відео показано, як пострілами з ПТРК «Джавелін» знищуються танк та одна з БПМ. Інша БМП, намагаючись зрізати відстань, наїжджає на протитанкову міну.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров