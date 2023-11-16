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Знищення російської бронетехніки, скріншот відео
«Джавелін» та протитанкова міна знищили групу бронетехніки рашистів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n189401-djavelin-ta-protytankova-mina-znyschyly-grupu-bronetehniky-rashystiv-video.htmlРакурс
Командування Сухопутних військ ЗСУ у своєму Telegram-каналі сьогодні, 16 листопада, опублікувало відео, котре показує невдалу спробу наступу рашистів, в якій були задіяні танк та дві БМП.
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Ворожа бронетехніка була знищена бійцями 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Сумна історія ворожого танка, двох БМП та їх екіпажів, — вказано в описі відео.
На відео показано, як пострілами з ПТРК «Джавелін» знищуються танк та одна з БПМ. Інша БМП, намагаючись зрізати відстань, наїжджає на протитанкову міну.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
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