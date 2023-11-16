Захисники України взяли в полон російського загарбника, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n189397-nacgvardiyci-vzyaly-v-polon-rosiyskogo-rozvidnyka-odyagnenogo-u-formu-zsu-video.html

Ракурс

Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу на Сватівському напрямку взяли в полон російського розвідника, одягненого у військову форму, схожій на форму ЗСУ.

.

Про це сьогодні, 16 листопада, повідомляє прес-служба МВС.

Зазначається, що полонений 38-річний окупант працював слюсарем-ремонтником, його мобілізували у жовтні 2022 року. Спочатку він потрапив у танкову бригаду, будував укріплення на кордоні рф з Україною у курській області.

Згодом, його перекинули у розвідувальний підрозділ, переодягнули у військову форму, схожу до зразка українського війська, та відправили проводити розвідувально-штурмові дії. Там окупанти натрапили на мінно-вибухове загородження. Після підриву, «собратья» покинули «товаріща», — вказано в повідомленні.

Бійці «Сталевого кордону» евакуювали пораненого рашиста з поля бою та надали йому першу медичну допомогу. Згодом він поповнить обмінний фонд.