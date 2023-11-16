Ракурсhttps://racurs.ua/
Захисники України взяли в полон російського загарбника, скріншот відео
Нацгвардійці взяли в полон російського розвідника, одягненого у форму ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n189397-nacgvardiyci-vzyaly-v-polon-rosiyskogo-rozvidnyka-odyagnenogo-u-formu-zsu-video.htmlРакурс
Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу на Сватівському напрямку взяли в полон російського розвідника, одягненого у військову форму, схожій на форму ЗСУ.
.
Про це сьогодні, 16 листопада, повідомляє прес-служба МВС.
Зазначається, що полонений 38-річний окупант працював слюсарем-ремонтником, його мобілізували у жовтні 2022 року. Спочатку він потрапив у танкову бригаду, будував укріплення на кордоні рф з Україною у курській області.
Згодом, його перекинули у розвідувальний підрозділ, переодягнули у військову форму, схожу до зразка українського війська, та відправили проводити розвідувально-штурмові дії. Там окупанти натрапили на мінно-вибухове загородження. Після підриву, «собратья» покинули «товаріща», — вказано в повідомленні.
Бійці «Сталевого кордону» евакуювали пораненого рашиста з поля бою та надали йому першу медичну допомогу. Згодом він поповнить обмінний фонд.
Загрузка...