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Ракурс
Захисники України взяли в полон російського загарбника, скріншот відео

Нацгвардійці взяли в полон російського розвідника, одягненого у форму ЗСУ (ВІДЕО)

16 лис 2023, 13:00
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Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу на Сватівському напрямку взяли в полон російського розвідника, одягненого у військову форму, схожій на форму ЗСУ.


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Про це сьогодні, 16 листопада, повідомляє прес-служба МВС.

Зазначається, що полонений 38-річний окупант працював слюсарем-ремонтником, його мобілізували у жовтні 2022 року. Спочатку він потрапив у танкову бригаду, будував укріплення на кордоні рф з Україною у курській області.

Згодом, його перекинули у розвідувальний підрозділ, переодягнули у військову форму, схожу до зразка українського війська, та відправили проводити розвідувально-штурмові дії. Там окупанти натрапили на мінно-вибухове загородження. Після підриву, «собратья» покинули «товаріща», — вказано в повідомленні.

Бійці «Сталевого кордону» евакуювали пораненого рашиста з поля бою та надали йому першу медичну допомогу. Згодом він поповнить обмінний фонд.

Джерело: Ракурс


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