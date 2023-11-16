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Наслідки обстрілу Херсона. Фото: Херсонська обласна прокуратура
Рашисти обстріляли Херсон, загинув чоловік (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n189396-rashysty-obstrilyaly-herson-zagynuv-cholovik-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 16 листопада, близько 10.00 обстріляли з артилерії Херсон, влучивши в приватний будинок.
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В результаті загинув 67-річний чоловік. Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.
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