Наслідки обстрілу Херсона. Фото: Херсонська обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n189396-rashysty-obstrilyaly-herson-zagynuv-cholovik-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 16 листопада, близько 10.00 обстріляли з артилерії Херсон, влучивши в приватний будинок.

.

В результаті загинув 67-річний чоловік. Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу). Проводяться невідкладні слідчі дії.