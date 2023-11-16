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Ракурс
Наслідки обстрілу Херсона. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Рашисти обстріляли Херсон, загинув чоловік (ФОТО)

16 лис 2023, 12:33
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Російські загарбники сьогодні, 16 листопада, близько 10.00 обстріляли з артилерії Херсон, влучивши в приватний будинок.


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В результаті загинув 67-річний чоловік. Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу). Проводяться невідкладні слідчі дії.

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


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