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Хирурги достали пулю из головы раненого через нос – она пробила лоб и застряла у сонной артерии.

Хирурги достали пулю из головы раненого через нос — она пробила лоб и застряла у сонной артерии (ВИДЕО)

17 ноя 2023, 20:11
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У Дніпрі хірурги дістали через ніс кулю з голови пораненого військового, яка пробила лоб і залишилась поруч з внутрішньою сонною артерією. 45-річний військовослужбовець Максим отримав вогнепальне поранення в голову під час бойової перестрілки в Курдюмівці під Бахмутом. Прооперували його в лікарні ім. Мечникова. Пораненому Максиму 45 років, він з Одеси. Під час перестрілки під Бахмутом в Курдюмівці він отримав вогнепальне поранення в голову. Бійця екстрено доставили в лікарню Мечникова. На комп’ютерній томографії хірург Ярослав Соколенко побачив кулю в голові, яка пробила лоб і залишилась зовсім поруч з внутрішньою сонною артерією в правій основній пазусі. Соколенко через носову порожнину ендоскопічно дістав оболонку кулі.


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Источник: Ракурс


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