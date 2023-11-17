Хирурги достали пулю из головы раненого через нос – она пробила лоб и застряла у сонной артерии.

https://racurs.ua/n189452-hirurgi-dostali-pulu-iz-golovy-ranenogo-cherez-nos-ona-probila-lob-i-zastryala-u-sonnoy-arterii.html

Ракурс

У Дніпрі хірурги дістали через ніс кулю з голови пораненого військового, яка пробила лоб і залишилась поруч з внутрішньою сонною артерією. 45-річний військовослужбовець Максим отримав вогнепальне поранення в голову під час бойової перестрілки в Курдюмівці під Бахмутом. Прооперували його в лікарні ім. Мечникова. Пораненому Максиму 45 років, він з Одеси. Під час перестрілки під Бахмутом в Курдюмівці він отримав вогнепальне поранення в голову. Бійця екстрено доставили в лікарню Мечникова. На комп’ютерній томографії хірург Ярослав Соколенко побачив кулю в голові, яка пробила лоб і залишилась зовсім поруч з внутрішньою сонною артерією в правій основній пазусі. Соколенко через носову порожнину ендоскопічно дістав оболонку кулі.

.