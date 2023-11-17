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Ракурс
Хірурги дістали кулю з голови пораненого через ніс - вона пробила лоб і застрягла біля сонної артерії

Хірурги дістали кулю з голови пораненого через ніс — вона пробила лоб і застрягла біля сонної артерії (ВІДЕО)

17 лис 2023, 20:11
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У Дніпрі хірурги дістали через ніс кулю з голови пораненого військового, яка пробила лоб і залишилась поруч з внутрішньою сонною артерією.


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45-річний військовослужбовець Максим отримав вогнепальне поранення в голову під час бойової перестрілки в Курдюмівці під Бахмутом.

Прооперували його в лікарні ім. Мечникова.

Пораненому Максиму 45 років, він з Одеси.

Під час перестрілки під Бахмутом в Курдюмівці він отримав вогнепальне поранення в голову. Бійця екстрено доставили в лікарню Мечникова.

На комп’ютерній томографії хірург Ярослав Соколенко побачив кулю в голові, яка пробила лоб і залишилась зовсім поруч з внутрішньою сонною артерією в правій основній пазусі.

Соколенко через носову порожнину ендоскопічно дістав оболонку кулі.

Джерело: Ракурс


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