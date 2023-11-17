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Хірурги дістали кулю з голови пораненого через ніс - вона пробила лоб і застрягла біля сонної артерії
Хірурги дістали кулю з голови пораненого через ніс — вона пробила лоб і застрягла біля сонної артерії (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n189452-hirurgy-distaly-kulu-z-golovy-poranenogo-cherez-nis-vona-probyla-lob-i-zastryagla-bilya-sonnoyi.htmlРакурс
У Дніпрі хірурги дістали через ніс кулю з голови пораненого військового, яка пробила лоб і залишилась поруч з внутрішньою сонною артерією.
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45-річний військовослужбовець Максим отримав вогнепальне поранення в голову під час бойової перестрілки в Курдюмівці під Бахмутом.
Прооперували його в лікарні ім. Мечникова.
Пораненому Максиму 45 років, він з Одеси.
Під час перестрілки під Бахмутом в Курдюмівці він отримав вогнепальне поранення в голову. Бійця екстрено доставили в лікарню Мечникова.
На комп’ютерній томографії хірург Ярослав Соколенко побачив кулю в голові, яка пробила лоб і залишилась зовсім поруч з внутрішньою сонною артерією в правій основній пазусі.
Соколенко через носову порожнину ендоскопічно дістав оболонку кулі.
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