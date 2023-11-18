Рашисты снова ночью атаковали Украину дронами-камикадзе, фото: «Милитарный»

https://racurs.ua/n189459-29-iz-38-shahedov-unichtojili-sily-pvo-v-noch-na-18-noyabrya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники з 20-ї години 17 листопада по четверту ранку 18 листопада атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed з північного та південно-східного напрямків (Курська область рф, Приморсько-Ахтарськ рф).

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Усього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників «Shahed-136/131», 29 з них знищено в результаті протиповітряного бою. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Шахеди» атакували у кілька хвиль, групами, у різних регіонах України, в зонах відповідальності усіх повітряних командувань Повітряних сил, — вказано в повідомленні. — До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Зокрема, очільник КМВА Сергій Попко у Telegram повідомив, що цієї ночі відбулася друга за цей місяць атака безпілотників на Київ. Зазначається, що дрони були запущені з південного напрямку й подолали складний маршрут протяжністю ледь не 1000 км, щоб дістатися столиц.