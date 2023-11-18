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Рашисты снова ночью атаковали Украину дронами-камикадзе, фото: «Милитарный»

29 из 38 «шахедов» уничтожили силы ПВО в ночь на 18 ноября (ИНФОГРАФИКА)

18 ноя 2023, 08:28
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Російські загарбники з 20-ї години 17 листопада по четверту ранку 18 листопада атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed з північного та південно-східного напрямків (Курська область рф, Приморсько-Ахтарськ рф).


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Усього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників «Shahed-136/131», 29 з них знищено в результаті протиповітряного бою. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Шахеди» атакували у кілька хвиль, групами, у різних регіонах України, в зонах відповідальності усіх повітряних командувань Повітряних сил, — вказано в повідомленні. — До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Зокрема, очільник КМВА Сергій Попко у Telegram повідомив, що цієї ночі відбулася друга за цей місяць атака безпілотників на Київ. Зазначається, що дрони були запущені з південного напрямку й подолали складний маршрут протяжністю ледь не 1000 км, щоб дістатися столиц.

На атаку Києва беспілотники заходили з північного напрямку. Але складні маневри ворога не стали на заваді нашій протиповітряній обороні. Силами та засобами ППО усі повітряні цілі — майже десяток — були уражені на підступах до Києва, — наголосив Попко. — За попередніми даними, в місті без жертв та руйнувань.

Источник: Ракурс


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