Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти знову вночі атакували Україну дронами-камікадзе, фото: «Мілітарний»

29 з 38 «шахедів» знищили сили ППО в ніч на 18 листопада (ІНФОГРАФІКА)

18 лис 2023, 08:28
999

Російські загарбники з 20-ї години 17 листопада по четверту ранку 18 листопада атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed з північного та південно-східного напрямків (Курська область рф, Приморсько-Ахтарськ рф).


.

Усього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників «Shahed-136/131», 29 з них знищено в результаті протиповітряного бою. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Шахеди» атакували у кілька хвиль, групами, у різних регіонах України, в зонах відповідальності усіх повітряних командувань Повітряних сил, — вказано в повідомленні. — До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Зокрема, очільник КМВА Сергій Попко у Telegram повідомив, що цієї ночі відбулася друга за цей місяць атака безпілотників на Київ. Зазначається, що дрони були запущені з південного напрямку й подолали складний маршрут протяжністю ледь не 1000 км, щоб дістатися столиц.

На атаку Києва беспілотники заходили з північного напрямку. Але складні маневри ворога не стали на заваді нашій протиповітряній обороні. Силами та засобами ППО усі повітряні цілі — майже десяток — були уражені на підступах до Києва, — наголосив Попко. — За попередніми даними, в місті без жертв та руйнувань.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів