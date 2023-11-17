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Рівень ППО в Україні та готовність до ракетних загроз дозволяє осучаснити реагування на зліт носіїв «Кинджалів» — Зеленський

Рівень ППО та готовність до ракетних загроз дозволяє осучаснити реагування на зліт носіїв «Кинджалів» — Зеленський

17 лис 2023, 19:18
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Володимир Зеленський уточнив, що рівень ППО в Україні та загалом готовність до ракетних загроз дозволяє дещо осучаснити реагування на зліт носіїв «Кинджалів» — без непотрібних зупинок країни.


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Президент очікує відповідних пропозицій.

Раніше глава держави оголосив, що після засідання Ставки доручив Міноборони, Генштабу та Кабміну розробити рішення, щоб вильоти російських носіїв «Кинджалів» МіГ-31К не паралізували країну на години.

Повітряні тривоги в Україні стали значно довшими через триваліші польоти МіГ-31К — вони відпрацьовують нові маневри й дозаправку в повітрі, тому тривоги тривають по країні годинами. Через це в містах зупиняється громадський транспорт, оголошується перерва на держпідприємствах і в установах, зупиняється навчання тощо.

Джерело: Ракурс


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