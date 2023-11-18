Количество зафиксированных в Украине с 2022 года киберинцидентов назвало правительство США

Украина подвергается многочисленным кибератакам со стороны рф

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В Україні команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA від січня 2022 року до вересня 2023 року зафіксувала майже 4 тис. кіберінцидентів.

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Про це в ході виступу на конференції з катастрофічних кіберзагроз у Нью-Йорку розповіла заступниця міністра фінансів США Грем Стіл, повідомляє «Радіо Свобода».

Вона зазначила, що це втричі більше, ніж у період до повномасштабного російського вторгнення.

Зокрема:

протягом кількох тижнів після початку вторгнення російські державні кіберактори здійснили хвилю кібератак на українську інфраструктуру, включно з кількома атаками на фінансові компанії;

росія координувала руйнівні кібератаки, спрямовані проти України, проникнення в мережу і шпигунство в країнах, які сприймаються як союзники України, а також операції кібервпливу на людей у всьому світі.

Стіл наголосила, що кіберактивність у контексті російсько-українського конфлікту не обмежується «урядовими акторами».

Ми помітили, що недержавні кіберактори з обох сторін конфлікту атакували широкий спектр організацій, у тому числі в секторі фінансових послуг, за допомогою відносно нескладних інцидентів, відомих як розподілені атаки на відмову в обслуговуванні (DDOS", — зазначила вона.

Джерело: «Радіо Свобода»