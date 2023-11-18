Рашисты вечером 17 ноября атаковали дронами-камикадзе Запорожье, фото: Офис генпрокурора

https://racurs.ua/n189472-posledstviya-rossiyskoy-ataki-dronami-po-infrastrukture-zaporojya-pokazala-prokuratura-foto.html

Ракурс

Російські загарбники вчора, 17 листопада, ввечері, здійснили цільове ураження дронами-камікадзе об'єктів цивільної інфраструктури Запоріжжя.

.

В результаті зазнали руйнувань споруди місцевих підприємств. Також вибуховою хвилею пошкоджено будівлі гуртожитків запорізького вишу, повідомляє прес-служба Офісу прокурора.

За фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу) розпочато досудове розслідування.

У ДСНС повідомляють, що внаслідок цієї атаки сталося загоряння двох будівель, одна з яких розташована на території обʼєкту інфраструктури. Надзвичайники оперативно ліквідували займання на загальній площі 250 кв. м.

Також впродовж доби внаслідок ворожих обстрілів в селі Новоданилівка Пологівського району сталася пожежа в приватному домоволодінні — рятувальники ліквідували загоряння літньої кухні та надвірної споруди на площі 100 кв. м.

В обох випадках жертви та постраждалі відсутні.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 18 листопада, рашисти здійснили чергову масовану атаку дронами камікадзе. Сили ППО України збили 29 з 38 запущених росіянами «шахедів».