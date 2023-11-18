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Ракурс
Бойцы терробороны уничтожили FPV-дроном в станцию РЭБ. Фото:

Теробороновцы из Волыни уничтожили замаскированную вражескую станцию РЭБ (ВИДЕО)

18 ноя 2023, 18:20
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Територіальна оборона з Волині знищила російську станцію РЕБ на одній із ділянок фронту.


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Професійно спрацювали бійці Ковельського батальйону, які запустили FPV-дрон просто у бліндаж окупантів, звідки працювала російська станція радіоелектронної боротьби. Також було влучання у бійницю, з якої вівся вогонь. Про це прес-служба 100-ї бригади територіальної оборони повідомила у Facebook.

Далі буде ще бавовняніше — аж до повного звільнення усіх окупованих територій України, — пообіцяли тероборонівці.

Також бійці опублікували відео на якому видно, як FPV-дрон мчить на зустріч з ворожою РЕБ просто у бліндаж окупантів.

Нагадаємо, прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» трофейним FPV-дроном уразили екскаватор окупантів на Куп’янському напрямку, який обладнував ворожі позиції.

Источник: Ракурс


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