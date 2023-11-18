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Бійці тероборони знищили FPV-дроном у станцію РЕБ. Фото:
Тероборонівці з Волині знищили замасковану ворожу станцію РЕБ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n189479-teroboronivci-z-volyni-znyschyly-zamaskovanu-voroju-stanciu-reb-video.htmlРакурс
Територіальна оборона з Волині знищила російську станцію РЕБ на одній із ділянок фронту.
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Професійно спрацювали бійці Ковельського батальйону, які запустили FPV-дрон просто у бліндаж окупантів, звідки працювала російська станція радіоелектронної боротьби. Також було влучання у бійницю, з якої вівся вогонь. Про це прес-служба 100-ї бригади територіальної оборони повідомила у Facebook.
Далі буде ще бавовняніше — аж до повного звільнення усіх окупованих територій України, — пообіцяли тероборонівці.
Також бійці опублікували відео на якому видно, як FPV-дрон мчить на зустріч з ворожою РЕБ просто у бліндаж окупантів.
Нагадаємо, прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» трофейним FPV-дроном уразили екскаватор окупантів на Куп’янському напрямку, який обладнував ворожі позиції.
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