Воздушные силы доложили о ночной утилизации "шахедов" над Украиной

https://racurs.ua/n189489-vozdushnye-sily-dolojili-o-nochnoy-utilizacii-shahedov-nad-ukrainoy.html

Ракурс

У ніч на 19 листопада 2023 року окупанти атакували з півночі (Курська область рф) ударними БпЛА типу Shahed.

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Зафіксовано пуски 20 ударних безпілотників, повідомили в Повітряних силах.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській та Черкаській областях.

В результаті протиповітряного бою знищено 15 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Раніше військова влада Київщини повідомила про збиття усіх «шахедів», які летіли на столицю.