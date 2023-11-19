Ракурсhttps://racurs.ua/
Воздушные силы доложили о ночной утилизации "шахедов" над Украиной
Воздушные силы доложили о ночной утилизации «шахедов» над Украинойhttps://racurs.ua/n189489-vozdushnye-sily-dolojili-o-nochnoy-utilizacii-shahedov-nad-ukrainoy.htmlРакурс
У ніч на 19 листопада 2023 року окупанти атакували з півночі (Курська область рф) ударними БпЛА типу Shahed.
.
Зафіксовано пуски 20 ударних безпілотників, повідомили в Повітряних силах.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській та Черкаській областях.
В результаті протиповітряного бою знищено 15 ударних БпЛА Shahed-136/131.
Раніше військова влада Київщини повідомила про збиття усіх «шахедів», які летіли на столицю.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...