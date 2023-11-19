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Воздушные силы доложили о ночной утилизации "шахедов" над Украиной

Воздушные силы доложили о ночной утилизации «шахедов» над Украиной

19 ноя 2023, 08:41
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У ніч на 19 листопада 2023 року окупанти атакували з півночі (Курська область рф) ударними БпЛА типу Shahed.


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Зафіксовано пуски 20 ударних безпілотників, повідомили в Повітряних силах.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській та Черкаській областях.

В результаті протиповітряного бою знищено 15 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Раніше військова влада Київщини повідомила про збиття усіх «шахедів», які летіли на столицю.

Источник: Ракурс


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