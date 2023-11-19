Ракурсhttps://racurs.ua/
Повітряні сили доповіли про нічну утилізацію "шахедів" над Україною
Повітряні сили доповіли про нічну утилізацію «шахедів» над Україноюhttps://racurs.ua/ua/n189489-povitryani-syly-dopovily-pro-nichnu-utylizaciu-shahediv-nad-ukrayinou.htmlРакурс
У ніч на 19 листопада 2023 року окупанти атакували з півночі (Курська область рф) ударними БпЛА типу Shahed.
.
Зафіксовано пуски 20 ударних безпілотників, повідомили в Повітряних силах.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській та Черкаській областях.
В результаті протиповітряного бою знищено 15 ударних БпЛА Shahed-136/131.
Раніше військова влада Київщини повідомила про збиття усіх «шахедів», які летіли на столицю.
Загрузка...