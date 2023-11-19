Повітряні сили доповіли про нічну утилізацію "шахедів" над Україною

https://racurs.ua/ua/n189489-povitryani-syly-dopovily-pro-nichnu-utylizaciu-shahediv-nad-ukrayinou.html

Ракурс

У ніч на 19 листопада 2023 року окупанти атакували з півночі (Курська область рф) ударними БпЛА типу Shahed.

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Зафіксовано пуски 20 ударних безпілотників, повідомили в Повітряних силах.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській та Черкаській областях.

В результаті протиповітряного бою знищено 15 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Раніше військова влада Київщини повідомила про збиття усіх «шахедів», які летіли на столицю.