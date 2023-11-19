Украинские военные продолжают наступательные действия на юге, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n189515-vsu-prodoljaut-nastupatelnuu-operaciu-na-melitopolskom-napravlenii-i-uderjivaut-levobereje.html

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Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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Про це сьогодні, 19 листопада, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

На лівобережжі Дніпра у Херсонській області Сили оборони надалі утримують позиції та Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Зазначається, що протягом доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також три склади боєприпасів противника.

Водночас російські загарбники вели штурмові дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Протягом доби ворог завдав 16 авіаційних ударів, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Загалом протягом доби відбулися 45 бойових зіткнень.