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Владимир Зеленский, фото: Офис президента
Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n189516-zelenskiy-smenil-komanduuschego-medicinskimi-silami-vsu-video.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, за поданням міністра оборони змінив командувача Медичних сил ЗСУ.
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Про це президент повідомив сьогодні, 19 листопада, у своєму вечірньому зверенні.
Замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко новим командувачем призначено генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука — начальника Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» у місті Києві.
Завдання очевидне — і про це неодноразово говорилося в суспільстві, зокрема у спільноті наших бойових медиків, — потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів, — наголосив Зеленський.
Від якісних турнікетів до повної цифровізації та прозорості в постачанні, від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками в тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно. Досвід ефективності конкретних підрозділів має бути поширений на всі сили оборони, — додав він.
Нагадаємо, Остащенко стала командувачем Медичних сил ЗСУ у липні 2021 року. Вона стала першою жінкою-командувачем у ЗСУ.
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