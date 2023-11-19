Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n189516-zelenskyy-zminyv-komanduvacha-medychnyh-syl-zsu-video.html

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Володимир Зеленський, президент України, за поданням міністра оборони змінив командувача Медичних сил ЗСУ.

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Про це президент повідомив сьогодні, 19 листопада, у своєму вечірньому зверенні.

Замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко новим командувачем призначено генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука — начальника Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» у місті Києві.

Завдання очевидне — і про це неодноразово говорилося в суспільстві, зокрема у спільноті наших бойових медиків, — потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів, — наголосив Зеленський.

Від якісних турнікетів до повної цифровізації та прозорості в постачанні, від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками в тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно. Досвід ефективності конкретних підрозділів має бути поширений на всі сили оборони, — додав він.

Нагадаємо, Остащенко стала командувачем Медичних сил ЗСУ у липні 2021 року. Вона стала першою жінкою-командувачем у ЗСУ.