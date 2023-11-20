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Гранату взорвали в одной из квартир Киева, есть погибшие. Фото:
Гранату взорвали в одной из квартир Киева, есть погибшиеhttps://racurs.ua/n189518-granatu-vzorvali-v-odnoy-iz-kvartir-kieva-est-pogibshie.htmlРакурс
Вибух гранати прогримів у Дніпровському районі Києва в неділю, 19 листопада.
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Внаслідок події загинуло двоє осіб. Вчора ввечері киянин повідомив правоохоронцям, що у сусідній квартирі пролунав вибух. На місце події прибули правоохоронці та лікарі. Поліцейські встановили, що внаслідок детонації гранати загинув військовослужбовець та жінка, яка перебувала в оселі. Також поранення дістав брат загиблого, його госпіталізували. Про це повідомила поліція Києва.
На місці працювали профільні служби — вибухотехніки, слідчо-оперативна група та криміналісти. Після завершення перевірки події правоохоронці нададуть правову кваліфікацію.
Нагадаємо, 12 листопада у Харкові стався вибух на автомобільній заправці. Горів автомобіль, але пожежу загасили за 10 хвилин. Внаслідок вибуху травми дістав чоловік, його госпіталізували.
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