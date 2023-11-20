Армия россии обстреляла автостоянку в Херсоне. Фото: Александр Прокудин

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Ракурс

Російські окупанти завдали ударів по місту Херсон.

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Зранку у понеділок, 20 листопада, ворог атакував автостоянку підприємства в обласному центрі. Загинуло двоє водіїв місцевого приватного підприємства, ще один дістав поранення. Також було пошкоджено житловий будинок. Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Херсонська обласна прокуратура повідомила у Telegram, обстріл вівся близько 9.00 з артилерії. Снаряди та осколки пошкодили цивільні автомобілі.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, російська армія здійснила масований обстріл Херсону та області 16 листопада. Були влучання у медичну установу, магазин, заправні станції та автомийку. В місті та області тоді загинули шестеро осіб, а ще 10 осіб дістали поранення.