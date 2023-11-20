Дождливая погода замедлила бой в Украине. Фото:

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Дощова погода уповільнила темпи бойових дій на сході та півдні України.

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Українські Сили оборони продовжують обороняти Авдіївку від сильного угруповання ворога і при цьому зберігають ініціативу на південному фронту. Але говорити про перемоги росіян передчасно, оскільки це створить помилкові уявлення про ситуацію на полі бою. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на російського мілблогера.

Однак другий так званий воєнкор заявив, що українська піхота атакує позиції загарбників в західній частині Запорізькій області попри те, що погана погода заважає застосовувати на цій ділянці броньовану техніку.

Також в ISW послались на британську розвідку та додали, що найближчих перспектив серйозних змін на лінії фронту стає менше з настанням зими. Експерти вважають, що морозна погода, швидше за все, сприятимуть поновленню більш активних бойових дій. А зараз жодна зі сторін не досягла суттєвого прогресу на Куп’янському, Авдіївському напрямках чи на лівому березі Херсонської області, де тривають найбільш інтенсивні бої.

Нагадаємо, на початку листопада президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна у 2023 році ще намагатиметься добитися успіху на полі бою, попри труднощі з контрнаступом. Він наголосив, що у Києва є план — дуже конкретні міста та напрямки, куди рухається українська армія.