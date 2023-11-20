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Военным передали 3 тыс. FPV-дронов. Фото: Михаил Федоров
Военным передали 3 тыс. FPV-дронов в рамках операции «Единство» — Федоровhttps://racurs.ua/n189525-voennym-peredali-3-tys-fpv-dronov-v-ramkah-operacii-edinstvo-fedorov.htmlРакурс
Українська армія отримала тисячі FPV-дронів у рамках операції «Єдність».
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Військові вже отримали перші 3 тис. із 10 тис. таких БПЛА, на які був оголошений спільний збір United24, «Повернись живим» та monobank. Кожен дрон укомплектували боєприпасами українського виробництва та передали для 19 військових частин. Про це віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.
За його словами, ці дрони допоможуть ефективніше уражати ворожі позиції та техніку. А загалом оборонцям планують передати 10 тис. таких дронів-камікадзе, бо завдяки збору вдалося зібрати 235 млн грн.
Раніше повідомлялося, що українські військові отримають від держави понад 2 тис. безпілотників вітчизняного виробництва — коптери та БПЛА літакового типу: розвідувальні, камікадзе, багаторазові бомбери. Генштаб ЗСУ розподілить ці дрони та передасть їх оборонцям на найгарячіші ділянки фронту.
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