Військовим передали 3 тис. FPV-дронів. Фото: Михайло Федоров

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Українська армія отримала тисячі FPV-дронів у рамках операції «Єдність».

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Військові вже отримали перші 3 тис. із 10 тис. таких БПЛА, на які був оголошений спільний збір United24, «Повернись живим» та monobank. Кожен дрон укомплектували боєприпасами українського виробництва та передали для 19 військових частин. Про це віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

За його словами, ці дрони допоможуть ефективніше уражати ворожі позиції та техніку. А загалом оборонцям планують передати 10 тис. таких дронів-камікадзе, бо завдяки збору вдалося зібрати 235 млн грн.

Раніше повідомлялося, що українські військові отримають від держави понад 2 тис. безпілотників вітчизняного виробництва — коптери та БПЛА літакового типу: розвідувальні, камікадзе, багаторазові бомбери. Генштаб ЗСУ розподілить ці дрони та передасть їх оборонцям на найгарячіші ділянки фронту.