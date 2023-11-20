ГУР поразило российские радиолокационные станции в Курской области. Фото:

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Українська воєнна розвідка продовжує завдавати росіянам болючих ударів на їхній території.

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Так, 18 листопада поблизу населеного пункту Дмітрієв Курської області росії розвідники виявили та завдали удару по радіотехнічній позиції ворога. Було знищено дві дороговартісні РЕБ. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило в соцмережах.

Зазначається, що були уражені російські радіолокаційні станції РЛС 55Ж6 «Нєбо» та, ймовірно, «Гамма-С1Е».Загальні втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, аналітики ISW заявляли, що українська воєнна розвідка організувала вибух залізничних колій у Рязанській області 11 листопада. Тоді з рейок зійшли 19 вагонів вантажного поїзда, це ускладнило матеріально-технічне забезпечення російських військ.