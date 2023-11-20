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Волынские таможенники показали пустой переход с Польшей
Волынские таможенники показали пустой переход с Польшей (ФОТО)https://racurs.ua/n189536-volynskie-tamojenniki-pokazali-pustoy-perehod-s-polshey-foto.htmlРакурс
Перший сніг, що випав цими вихідними на Волині, яскраво відображає безлюддя «Ягодина». Такі сюрреалістичні пейзажі за 79 років з часу заснування переходу не снилися нікому з місцевих старожилів навіть у найстрашніших снах.
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Упродовж минулих вихідних за шість робочих змін, відповідно до затверджених у червні 2022 року показників меморандуму, через міжнародний автоперехід «Ягодин-Дорогуськ» мали б проїхати по 1,8 тис. транспортних засобів у кожному напрямку.
На Волинскій митниці розповіли, що через протест польських перевізників, що триває досі, на в’їзд до України оформлено 317 вантажівок, на виїзд за межі держави — 47. Порівняно з оптимальною кількістю транспортних засобів, які можуть перетинати кордон через цей автоперехід, реально залучена лише 1/10 частина меморандуму.
Проектна спроможність розбудованого у 2012 році «Ягодина» — 1,6 тис. вантажівок на добу, 4 тис. легковиків та 100 автобусів.
Тим часом Мінінфраструктури України нарахувало 15 польських страйкарів, які тримають у заручниках тисячі авто.
Заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач порахував, що на двох пунктах пропуску з Польщею — Краківець — Корчова та Рава-Руська — Гребенне — у неділю було лише 15 польських страйкарів. Водночас на першому пункті пропуску заблоковані 1200 вантажівок, на другому — 500.
На цих двох пунктах пропуску було загалом не більше як 15 протестувальників. Фактично десяток людей тримають кордон у заручниках, — заявив він.
Якщо польська влада не розв’яже проблему блокування прикордонних переходів з Україною, Європейська комісія може розпочати дисциплінарну процедуру проти Польщі. Про це пише RMF24.
Польська влада зобов’язана забезпечити потік товарів з України через так звані коридори солідарності, повідомляє видання.
Польська влада зобов’язана відповідно до законодавства ЄС забезпечити вільний рух українських вантажівок на прикордонних переходах, — заявив в коментарі RMF FM речник Єврокомісії.
Дехто в Єврокомісії вважає, що польська влада не робить усе можливе, щоб вирішити проблему та припинити протест польських перевізників. Брюссель явно втрачає терпіння, пише польське видання.
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