Волинські митники показали пустку на переході з Польщею

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Ракурс

Перший сніг, що випав цими вихідними на Волині, яскраво відображає безлюддя «Ягодина». Такі сюрреалістичні пейзажі за 79 років з часу заснування переходу не снилися нікому з місцевих старожилів навіть у найстрашніших снах.

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Упродовж минулих вихідних за шість робочих змін, відповідно до затверджених у червні 2022 року показників меморандуму, через міжнародний автоперехід «Ягодин-Дорогуськ» мали б проїхати по 1,8 тис. транспортних засобів у кожному напрямку.

На Волинскій митниці розповіли, що через протест польських перевізників, що триває досі, на в’їзд до України оформлено 317 вантажівок, на виїзд за межі держави — 47. Порівняно з оптимальною кількістю транспортних засобів, які можуть перетинати кордон через цей автоперехід, реально залучена лише 1/10 частина меморандуму.

Проектна спроможність розбудованого у 2012 році «Ягодина» — 1,6 тис. вантажівок на добу, 4 тис. легковиків та 100 автобусів.

Тим часом Мінінфраструктури України нарахувало 15 польських страйкарів, які тримають у заручниках тисячі авто.

Заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач порахував, що на двох пунктах пропуску з Польщею — Краківець — Корчова та Рава-Руська — Гребенне — у неділю було лише 15 польських страйкарів. Водночас на першому пункті пропуску заблоковані 1200 вантажівок, на другому — 500.

На цих двох пунктах пропуску було загалом не більше як 15 протестувальників. Фактично десяток людей тримають кордон у заручниках, — заявив він.

Якщо польська влада не розв’яже проблему блокування прикордонних переходів з Україною, Європейська комісія може розпочати дисциплінарну процедуру проти Польщі. Про це пише RMF24.