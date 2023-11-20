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Ракурс
Послы стран G7 требуют процессуальной автономии Антикоррупционной прокуратуры

Послы стран G7 требуют процессуальной автономии Антикоррупционной прокуратуры

20 ноя 2023, 19:11
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Посли країн G7 пояснили українській владі, що в законопроекті про САП бракує процесуальної автономії. А ще згадали про необхідність скасування «правок Лозового».


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Про це повідомили 20 листопада Центр протидії корупції та «Європейська правда».

Зокрема, в листі до спікера Ради Руслана Стефанчука посли рекомендують скасувати у Кримінальному процесуальному кодексі обмеження щодо строків досудового розслідування до повідомлення про підозру, щоб запобігти передчасному закриттю справ.

Посли країн-союзниць України вважають, що скасування «правок Лозового» продемонструє відданість України боротьбі з корупцією.

Захід загалом влаштовує законопроект № 10060, поданий прем'єром Денисом Шмигалем.

Хоча і щодо нього є пропозиції:

  • надати САП процесуальну автономію;
  • право самостійно вчиняти слідчі та процесуальні дії щодо спеціальних суб'єктів — депутатів, суддів, мерів;
  • забезпечити невтручання у повноваження НАБУ та САП іншими правоохоронними органами;
  • надати заступнику голови САП повноваження заступника генпрокурора/керівника САП у разі його відсутності;
  • дозволити самостійно розглядати запити про екстрадицію та взаємну правову допомогу;
  • створити незалежний відділ внутрішнього контролю в САП;
  • запровадити розумний термін призначення нового керівника САП;
  • скасувати обмеження щодо строків досудового розслідування до повідомлення про підозру.

Источник: Ракурс


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