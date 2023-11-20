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Послы стран G7 требуют процессуальной автономии Антикоррупционной прокуратуры
Послы стран G7 требуют процессуальной автономии Антикоррупционной прокуратурыhttps://racurs.ua/n189541-posly-stran-g7-trebuut-processualnoy-avtonomii-antikorrupcionnoy-prokuratury.htmlРакурс
Посли країн G7 пояснили українській владі, що в законопроекті про САП бракує процесуальної автономії. А ще згадали про необхідність скасування «правок Лозового».
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Про це повідомили 20 листопада Центр протидії корупції та «Європейська правда».
Зокрема, в листі до спікера Ради Руслана Стефанчука посли рекомендують скасувати у Кримінальному процесуальному кодексі обмеження щодо строків досудового розслідування до повідомлення про підозру, щоб запобігти передчасному закриттю справ.
Посли країн-союзниць України вважають, що скасування «правок Лозового» продемонструє відданість України боротьбі з корупцією.
Захід загалом влаштовує законопроект № 10060, поданий прем'єром Денисом Шмигалем.
Хоча і щодо нього є пропозиції:
- надати САП процесуальну автономію;
- право самостійно вчиняти слідчі та процесуальні дії щодо спеціальних суб'єктів — депутатів, суддів, мерів;
- забезпечити невтручання у повноваження НАБУ та САП іншими правоохоронними органами;
- надати заступнику голови САП повноваження заступника генпрокурора/керівника САП у разі його відсутності;
- дозволити самостійно розглядати запити про екстрадицію та взаємну правову допомогу;
- створити незалежний відділ внутрішнього контролю в САП;
- запровадити розумний термін призначення нового керівника САП;
- скасувати обмеження щодо строків досудового розслідування до повідомлення про підозру.
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