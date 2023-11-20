Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Посли країн G7 вимагають процесуальної автономії Антикорупційної прокуратури

Посли країн G7 вимагають процесуальної автономії Антикорупційної прокуратури

20 лис 2023, 19:11
999

Посли країн G7 пояснили українській владі, що в законопроекті про САП бракує процесуальної автономії. А ще згадали про необхідність скасування «правок Лозового».


.

Про це повідомили 20 листопада Центр протидії корупції та «Європейська правда».

Зокрема, в листі до спікера Ради Руслана Стефанчука посли рекомендують скасувати у Кримінальному процесуальному кодексі обмеження щодо строків досудового розслідування до повідомлення про підозру, щоб запобігти передчасному закриттю справ.

Посли країн-союзниць України вважають, що скасування «правок Лозового» продемонструє відданість України боротьбі з корупцією.

Захід загалом влаштовує законопроект № 10060, поданий прем'єром Денисом Шмигалем.

Хоча і щодо нього є пропозиції:

  • надати САП процесуальну автономію;
  • право самостійно вчиняти слідчі та процесуальні дії щодо спеціальних суб'єктів — депутатів, суддів, мерів;
  • забезпечити невтручання у повноваження НАБУ та САП іншими правоохоронними органами;
  • надати заступнику голови САП повноваження заступника генпрокурора/керівника САП у разі його відсутності;
  • дозволити самостійно розглядати запити про екстрадицію та взаємну правову допомогу;
  • створити незалежний відділ внутрішнього контролю в САП;
  • запровадити розумний термін призначення нового керівника САП;
  • скасувати обмеження щодо строків досудового розслідування до повідомлення про підозру.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів