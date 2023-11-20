Посли країн G7 вимагають процесуальної автономії Антикорупційної прокуратури

https://racurs.ua/ua/n189541-posly-krayin-g7-vymagaut-procesualnoyi-avtonomiyi-antykorupciynoyi-prokuratury.html

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Посли країн G7 пояснили українській владі, що в законопроекті про САП бракує процесуальної автономії. А ще згадали про необхідність скасування «правок Лозового».

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Про це повідомили 20 листопада Центр протидії корупції та «Європейська правда».

Зокрема, в листі до спікера Ради Руслана Стефанчука посли рекомендують скасувати у Кримінальному процесуальному кодексі обмеження щодо строків досудового розслідування до повідомлення про підозру, щоб запобігти передчасному закриттю справ.

Посли країн-союзниць України вважають, що скасування «правок Лозового» продемонструє відданість України боротьбі з корупцією.

Захід загалом влаштовує законопроект № 10060, поданий прем'єром Денисом Шмигалем.

Хоча і щодо нього є пропозиції: