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Ракурс

Ребров удивил составом сборной Украины на топ-матч против Италии

20 ноя 2023, 20:41
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Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив склад збірної України на топ-матч проти Італії 20 листопада.


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Ребров залучив в центр оборони захисника «Дніпро-1» Олександра Сватка.

Увесь склад українців такий:

Матч відбору Євро-2024 Україна — Італія розпочнеться сьогодні, 20 листопада о 21.45

Трансляція пройде на місцевих телеканалах суспільного мовлення (окрім ОТТ-сервісів) та на телеканалі «Футбол Перший» медіасервісу MEGOGO.

Збірній України у заключному матчі на груповому етапі відбору Євро-2024 проти Італії потрібна тільки перемога, аби посісти друге місце групі та мати можливість потрапити на ЧЄ-2024 у Німеччині через матчі плей-офф.

Источник: Ракурс


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