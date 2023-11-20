Ребров удивил составом сборной Украины на топ-матч против Италии

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Ребров удивил составом сборной Украины на топ-матч против Италииhttps://racurs.ua/n189545-rebrov-udivil-sostavom-sbornoy-ukrainy-na-top-match-protiv-italii.htmlРакурс
Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив склад збірної України на топ-матч проти Італії 20 листопада.
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Ребров залучив в центр оборони захисника «Дніпро-1» Олександра Сватка.
Увесь склад українців такий:
Матч відбору Євро-2024 Україна — Італія розпочнеться сьогодні, 20 листопада о 21.45
Трансляція пройде на місцевих телеканалах суспільного мовлення (окрім ОТТ-сервісів) та на телеканалі «Футбол Перший» медіасервісу MEGOGO.
Збірній України у заключному матчі на груповому етапі відбору Євро-2024 проти Італії потрібна тільки перемога, аби посісти друге місце групі та мати можливість потрапити на ЧЄ-2024 у Німеччині через матчі плей-офф.
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