В Токмаке оккупанты захватывают квартиры с отоплением для расселения военных

В Токмаке оккупанты захватывают квартиры с отоплением для расселения военныхhttps://racurs.ua/n189560-v-tokmake-okkupanty-zahvatyvaut-kvartiry-s-otopleniem-dlya-rasseleniya-voennyh.htmlРакурс
Загарбники намагаються знайти квартири з опаленням у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області для поселення особового складу російських військ.
Про це сьогодні, 21 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Окупаційна адміністрація вже другий рік як провалила опалювальний сезон й більшість житлового фонду у захопленому місті не мають тепла. При цьому, окупанти самі заселяються у максимально комфортні будинки, — наголошують у ЦНС.
Зазначається, що місцеві комунальники надають окупантам списки квартир, де власників давно не було вдома, але самі квартири під'єднані до тепломереж — у них заселяють особовий склад ворога.
Руху Опору відомо де мешкає кожен окупант та колаборант, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про нові факти заселення у спеціальному чат-боті.