В Токмаке оккупанты захватывают квартиры с отоплением для расселения военных

Рашисты захватывают квартиры с отоплением в Токмаке.

https://racurs.ua/n189560-v-tokmake-okkupanty-zahvatyvaut-kvartiry-s-otopleniem-dlya-rasseleniya-voennyh.html

Ракурс

Загарбники намагаються знайти квартири з опаленням у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області для поселення особового складу російських військ.

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Про це сьогодні, 21 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Окупаційна адміністрація вже другий рік як провалила опалювальний сезон й більшість житлового фонду у захопленому місті не мають тепла. При цьому, окупанти самі заселяються у максимально комфортні будинки, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що місцеві комунальники надають окупантам списки квартир, де власників давно не було вдома, але самі квартири під'єднані до тепломереж — у них заселяють особовий склад ворога.