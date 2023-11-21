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Ракурс
Рашисты захватывают квартиры с отоплением в Токмаке.

В Токмаке оккупанты захватывают квартиры с отоплением для расселения военных

21 ноя 2023, 13:04
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Загарбники намагаються знайти квартири з опаленням у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області для поселення особового складу російських військ.


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Про це сьогодні, 21 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Окупаційна адміністрація вже другий рік як провалила опалювальний сезон й більшість житлового фонду у захопленому місті не мають тепла. При цьому, окупанти самі заселяються у максимально комфортні будинки, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що місцеві комунальники надають окупантам списки квартир, де власників давно не було вдома, але самі квартири під'єднані до тепломереж — у них заселяють особовий склад ворога.

Руху Опору відомо де мешкає кожен окупант та колаборант, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про нові факти заселення у спеціальному чат-боті.

Источник: Ракурс


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