НАБУ объявило подозрение нардепу Сергею Лабазюку, фото: НАБУ

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Ракурс

НАБУ і САП сьогодні, 21 листопада, повідомили про підозру у спробі підкупу топ-посадовців ще одному нардепу — Сергію Лабазюку з групи «За майбутнє".

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Стало відомо, що Лабазюк хотів підкупити високопосадовця Мінвідновлення, щоб його компанія отримала непогані підряди з відбудови інфраструктури на мільярд гривень, — зазначив Гончаренко.

У прес-службі НАБУ зазначають, що нардеп у серпні 2023 року звернувся до топ-посадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об'єктів на 1 мільярд гривень.

За це пообіцяв «винагороду» у розмірі 3−5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії, — розповіли у НАБУ.

За інформацією слідства, після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України народний обранець через довірену особу надав викривачу-топпосадовцю Державного агентства відновлення обіцяний НАБУ повідомило про підозру ще одному нардепу (ФОТО)відсоток у сумі 150 тис. дол. США.