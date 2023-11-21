В ООН озвучили количество гражданских жертв войны в Украине

В ООН озвучили количество гражданских жертв войны на Украине. Фото:

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Кількість загиблих цивільних через війну росії в Україні назвали в ООН.

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З 24 лютого 2022 року в Україні внаслідок бойових дій та обстрілів загинули щонайменше 10 тис. цивільних. Серед жертв — понад 560 дітей. Поранення дістали понад 18 тис. 500 цивільних осіб. Про це 21 листопада повідомила Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні.

Зазначається, що рубіж у 10 тисяч цивільних жертв було подолано 15 листопада. Того дня російська ракета влучила у чотириповерховий житловий будинок у місті Селидове Донецької області, вбивши чотирьох цивільних осіб.

За словами очільниці Моніторингової місії Даніель Белль, війна рф проти Україні загрожує перетворитися на тривалий конфлікт, що потягне за собою втрати людських життів, масштаби яких будуть колосальні.

При цьому в ООН наголосили, що цифра у 10 тисяч загиблих — це лише ті випадки, які були верифіковані згідно власної методології Організації. А 86% від загальної кількості підтверджених випадків трапилися на території, яка підконтрольна українській владі. В основному люди гинули через російські артилерійські снаряди, касетні боєприпаси, ракети та баражуючі боєприпаси.

За останні три місяці майже половина випадків загибелі та поранення цивільних осіб сталася далеко від лінії фронту. Можна констатувати, що в Україні зараз немає повністю безпечних місць, — долала Белль.

Нагадаємо, незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні зібрала у Херсонській та Запорізькій областях нові докази, які свідчать про систематичність катувань з боку росіян.