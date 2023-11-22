В Украине испытали новый отечественный дрон "Мамонт"

https://racurs.ua/n189585-v-ukraine-ispytali-novyy-otechestvennyy-dron-mamont-video.html

Ракурс

В Україні випробували новий вітчизняний дрон «Мамонт».

.

Свою назву новий ударний безпілотник групи «Ескадрон» отримав через свої габарити — він більший за попередні розробки, але і потужніший.

Великий, потужний, з запасом. Несе 1,5 кг на відстань до 30 км або 4 кг на 12 км в один бік. Це параметри нашого найдорожчого дрону за 27 тис. грн. Між собою ми його вже називаємо «Мамонт». Він стане дроном майбутнього, якщо ми отримаємо зрозуміле державне фінансування, — повідомив в інтервʼю ЗМІ керівник виробництва FPV-дронів «Ескадрон».

На відео можна побачити як безпілотник «доставив» 4 кг вибухівки в приміщення, де ховались окупанти.

Бойову роботу з дроном виконали захисники з підрозділу М2 Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України.