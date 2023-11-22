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В Украине испытали новый отечественный дрон "Мамонт"
В Украине испытали новый отечественный дрон «Мамонт» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n189585-v-ukraine-ispytali-novyy-otechestvennyy-dron-mamont-video.htmlРакурс
В Україні випробували новий вітчизняний дрон «Мамонт».
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Свою назву новий ударний безпілотник групи «Ескадрон» отримав через свої габарити — він більший за попередні розробки, але і потужніший.
Великий, потужний, з запасом. Несе 1,5 кг на відстань до 30 км або 4 кг на 12 км в один бік. Це параметри нашого найдорожчого дрону за 27 тис. грн. Між собою ми його вже називаємо «Мамонт». Він стане дроном майбутнього, якщо ми отримаємо зрозуміле державне фінансування, — повідомив в інтервʼю ЗМІ керівник виробництва FPV-дронів «Ескадрон».
На відео можна побачити як безпілотник «доставив» 4 кг вибухівки в приміщення, де ховались окупанти.
Бойову роботу з дроном виконали захисники з підрозділу М2 Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України.
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