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В Україні випробували новий вітчизняний дрон "Мамонт"
В Україні випробували новий вітчизняний дрон «Мамонт» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n189585-v-ukrayini-vyprobuvaly-novyy-vitchyznyanyy-dron-mamont-video.htmlРакурс
В Україні випробували новий вітчизняний дрон «Мамонт».
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Свою назву новий ударний безпілотник групи «Ескадрон» отримав через свої габарити — він більший за попередні розробки, але і потужніший.
Великий, потужний, з запасом. Несе 1,5 кг на відстань до 30 км або 4 кг на 12 км в один бік. Це параметри нашого найдорожчого дрону за 27 тис. грн. Між собою ми його вже називаємо «Мамонт». Він стане дроном майбутнього, якщо ми отримаємо зрозуміле державне фінансування, — повідомив в інтервʼю ЗМІ керівник виробництва FPV-дронів «Ескадрон».
На відео можна побачити як безпілотник «доставив» 4 кг вибухівки в приміщення, де ховались окупанти.
Бойову роботу з дроном виконали захисники з підрозділу М2 Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України.
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