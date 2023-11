Евросоюз направил Украине новый транш макрофинансовой помощи

Європейський Союз виділив 22 листопада новий транш макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,5 млрд євро.

Про це президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила у соцмережі Х.

Europe’s funding has supported Ukraine’s economic stability and public services since the start of Russia’s war.



Today we disburse a new €1.5 billion.



Our support to Ukraine has now reached €85 billion.

More will come.



We have proposed €50 billion for Ukraine until 2027. pic.twitter.com/7zR0PYe8X9