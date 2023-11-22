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Ракурс
Евросоюз направил Украине новый транш макрофинансовой помощи

Евросоюз направил Украине новый транш макрофинансовой помощи

22 ноя 2023, 12:55
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Європейський Союз виділив 22 листопада новий транш макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,5 млрд євро.


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Про це президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила у соцмережі Х.

Вона зазначила, що загальна підтримка України з боку ЄС вже сягнула 85 млрд євро.

Фон дер Ляєн також нагадала про новий інструмент підтримки України, який ще не узгодили усі члени ЄС — надання 50 млрд євро на чотири роки — до 2027 року. Нагадаємо, це рішення наразі блокує Угорщина та Словаччина.

Під час саміту країн-членів ЄС прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо виступили проти надання цього пакета допомоги Україні. Під час обговорення додаткового фінансування Орбан заявив, що «підтримка ЄС не працює". Водночас Фіцо сказав, що занепокоєний ситуацією з корупцією в Україні.

Рішення про виділення коштів для України в межах оновленого бюджету має бути ухвалено до кінця року — тоді закінчиться нинішнє фінансування. Однак для цього потрібна згода всіх 27 держав-членів ЄС.

Источник: Ракурс


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