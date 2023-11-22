Євросоюз надіслав Україні новий транш макрофінансової допомоги

https://racurs.ua/ua/n189594-ievrosouz-nadislav-ukrayini-novyy-transh-makrofinansovoyi-dopomogy.html

Ракурс

Європейський Союз виділив 22 листопада новий транш макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,5 млрд євро.

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Про це президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила у соцмережі Х.

Вона зазначила, що загальна підтримка України з боку ЄС вже сягнула 85 млрд євро.

Фон дер Ляєн також нагадала про новий інструмент підтримки України, який ще не узгодили усі члени ЄС — надання 50 млрд євро на чотири роки — до 2027 року. Нагадаємо, це рішення наразі блокує Угорщина та Словаччина.

Europe’s funding has supported Ukraine’s economic stability and public services since the start of Russia’s war.



Today we disburse a new €1.5 billion.



Our support to Ukraine has now reached €85 billion.

More will come.



We have proposed €50 billion for Ukraine until 2027. pic.twitter.com/7zR0PYe8X9 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 22, 2023

Під час саміту країн-членів ЄС прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо виступили проти надання цього пакета допомоги Україні. Під час обговорення додаткового фінансування Орбан заявив, що «підтримка ЄС не працює". Водночас Фіцо сказав, що занепокоєний ситуацією з корупцією в Україні.

Рішення про виділення коштів для України в межах оновленого бюджету має бути ухвалено до кінця року — тоді закінчиться нинішнє фінансування. Однак для цього потрібна згода всіх 27 держав-членів ЄС.