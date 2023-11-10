50 млрд євро для України - в ЄС кажуть про план "Б" в обхід вето Орбана

https://racurs.ua/ua/n189203-50-mlrd-ievro-dlya-ukrayiny-v-ies-kajut-pro-plan-b-v-obhid-veto-orbana.html

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Європейський Союз зможе обійти будь-яке вето Угорщини та надати Україні 50 мільярдів євро допомоги, заявили офіційні представники блоку.

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Настає момент, коли людям набридає, що Будапешт тримає всіх у заручниках. Обхідний шлях виснажує - але у нас він є, якщо знадобиться. Так посадовці ЄС реагують на заяви про можливе ветування Угорщиною виділення Україні 50 млрд євро. Запевняють, що мають план «Б», пише Reuters.

Євросоюз може звернутися до урядів інших країн-членів з проханням розробити власний пакет допомоги. Разом двосторонні угоди становитимуть ті ж 50 млрд.

Угорщина ризикує перегнути палицю. Настає момент, коли людям набридає, що Будапешт тримає всіх у заручниках. Обхідний шлях виснажливий, але ми його маємо, якщо знадобиться, — сказав один із чиновників ЄС.

Інший посадовець, який також говорив на умовах анонімності, каже, що «питання грошей для України так чи інакше вирішиться, Київ отримає підтримку ЄС»:

Якщо Угорщина стане перешкодою для необхідної одностайності, щоб зробити це через бюджет ЄС, країни-члени знайдуть інший спосіб, наприклад, міжурядову угоду або національні гарантії, — цитує його «Радіо Свобода».

Історія питання

Угорщина та Словаччина заблокували допомогу Україні на 50 млрд євро. Під час саміту країн-членів ЄС прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо виступили проти надання пакета допомоги Україні в розмірі 50 млрд.

Під час обговорення додаткового фінансування Орбан заявив, що «підтримка ЄС не працює". Водночас Фіцо сказав, що занепокоєний ситуацією з корупцією в Україні.

Рішення про виділення коштів для України в межах оновленого бюджету має бути ухвалено до кінця року — тоді закінчиться нинішнє фінансування. Однак для цього потрібна згода всіх 27 держав-членів ЄС.