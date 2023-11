Россияне устанавливают портативные комплексы РЭБ на уничтоженную технику

Росіяни встановлюють портативні комплекси радіоелектронної боротьби на знищену техніку.

На фотографіях видно ерзац-БТР на базі гусеничного тягача МТ-ЛБ. «Мілітарний» неодноразово повідомляв про знищення цих бронетранспортерів на Донеччині.

Will be occasionally posting some exclusive stuff I get from soldiers. This is from Novomikhaylivka, Donetsk Oblast. Comment: «More and more Russians are using portable EW. They’ve installed the EW on their own destroyed vehicles. On the MT-LB, they installed it during the… pic.twitter.com/OYvwGYR284