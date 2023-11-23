Росіяни встановлюють портативні комплекси РЕБ на знищену техніку

https://racurs.ua/ua/n189645-rosiyany-vstanovluut-portatyvni-kompleksy-reb-na-znyschenu-tehniku-foto.html

Ракурс

Росіяни встановлюють портативні комплекси радіоелектронної боротьби на знищену техніку.

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Все більше і більше росіян використовують переносні РЕБ. Вони встановлюють їх на власну знищену техніку. На МТ-ЛБ встановили під час штурму, — йдеться у дописі естонського блогера Dmitri у Twitter (X).

Will be occasionally posting some exclusive stuff I get from soldiers. This is from Novomikhaylivka, Donetsk Oblast. Comment: «More and more Russians are using portable EW. They’ve installed the EW on their own destroyed vehicles. On the MT-LB, they installed it during the… pic.twitter.com/OYvwGYR284 — Dmitri (@wartranslated) November 23, 2023

На фотографіях видно ерзац-БТР на базі гусеничного тягача МТ-ЛБ. «Мілітарний» неодноразово повідомляв про знищення цих бронетранспортерів на Донеччині.

На корпусі покинутого бронетранспортера встановлений портативний комплекс РЕБ. Найімовірніше, таким чином росіяни роблять тимчасовий «купол», який може слугувати прикриттям наступаючих сил під час штурму.

Можна припустити, що таким чином росіяни намагаються захистити свою покинуту бронетехніку від подальшого знищення дронами, з метою подальшої евакуації.

«Мілітарний» пише, що проблемою при такому застосуванні будуть місткість акумулятора і охолодження системи, яка матиме довгий час працювати до евакуації. До того ж доцільніше встановлювати такі системи саме на евакуаційну техніку, а не на покинуту.

Тож найлогічнішим варіантом залишається встановлення портативних систем РЕБ з метою створення «куполів» на полі бою для захисту наступаючих сил.

Нагадаємо, що росіяни давно розвивають тему портативних систем радіолокаційної боротьби. Більшість таких систем потребує підключення до енергосистеми бойової машини, а вироби на фото, найімовірніше працюють від портативного джерела енергії.