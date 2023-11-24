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Агата Корнгаузер-Дуда в Луцке, фото: Игорь Полищук
Первая леди Польши прибыла в Луцк (ФОТО)https://racurs.ua/n189680-pervaya-ledi-polshi-pribyla-v-luck-foto.htmlРакурс
У Луцьк сьогодні, 24 листопада, вперше приїхала перша леді Польщі Агата Корнгаузер-Дуда.
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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Сьогодні в Луцьку зустрічали першу леді Польщі Агату Корнгаузер-Дуду. Перший візит першої леді Польщі в наше місто за всі часи, — зазначив Поліщук, опублікувавши відповідні фото.
Мету візиту першої леді Польщі наразі не повідомляють.
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